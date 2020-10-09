Sıcak basmalarına ozon terapisi

Her kadın yaşamının bir döneminde üretme, doğurganlıktan kesilme anlamına gelen menopoz gerçeği ile yüzleşecektir. Halk arasında menopoz, adetten kesilme olarak tanımlanmaktadır. Bu dönmede ortaya çıkan hormonal dalgalanmalar ve bunların getirdiği sıkıntılarla mücadele, kadın yaşamını derinden etkiler. Hormonal değişimlerin başında östrojen azalması gelmekte günlük yaşamda ortaya çıkan sıkıntıların çoğu bu hormon azalmasına bağlı olarak gelişmektedir.

Özellikle sıcak basmaları, uyku bozuklukları oluşmakta; huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, dinlenememe ve çabuk yorulma, çabuk sinirlenme, her olayda erken parlama ya da içe kapanma şeklinde belirtiler sık görülür hale gelmektedir. Sabah yorgunlukları ve ağrılar daha sık kapıyı çalmaktadır.

Sıcak basmalarının mekanizması; östrojen azalınca ısı değişiklikleri oluşmakta, kan damarları genişlemektedir. Sıcak basmaları en çok yüz, boyun ve göğüs çevresinde görülmektedir. Sıcak basmaları sadece adet kesilmesinden sonra değil menopozdan birkaç yıl öncesinden de başlayabilmektedir.

Sıcak basmaları için ilgili branş hekimleri birçok öneride bulunmaktadırlar. Bu önerilerin başında östrojen preparatları gelmektedir. Ancak bu dönemde alınan östrojenin, pıhtılaşma bozuklukları, kanser riski, kalp problemlerinde artma ve inme riski gibi yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu durum akılda tutulmalı ve östrojen preparatları kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Sıcak basmalarında ozon terapisi

Bizim önerimiz ve tecrübelerimiz bu sıkıntıları hissetmeye başlayan kadınlarımızın yılda bir kür (12 seans) ozon tedavisi görmeleridir.

Ozonun hormonal dengeleyici etkileri artık bilinmektedir. Özellikle bayanların tirod iltihabı hastalıklarında (haşimato tiroiditi) gerekse adet düzensizliklerinde kullanıldığında oldukça olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Ozon aktif oksijendir. Kan basıncını düzenler ani tansiyon oynamalarına mani olur, kanı inceltir ve aksayan organlarda bioregülasyona neden olur. Yapılan bilimsel araştırmalarda en hızlı etkili antidepresan olduğu ve uyku bozukluğu çekenlerde ciddi yararları olduğu kanıtlanmıştır.

Gerek adetten kesilme sürecine giren hastalarımızda gerekse menopoza giren hastalarda doğal ve etkin bir tedavi olarak yan etkisi olmayan ozon tedavisini önermekteyiz. Ozon tedavisi sayesinde yan etki korkusu olmadan sıcak basmalarında ciddi azalma, uykusuzluk, huzursuzluk ve sinirlilik halinde azalma, ağrılarda azalma olacak daha pozitif, daha canlı ve enerjik olacaksınız. Hormonal değişimler hayatınızı alt üst etmeden sağlıklı bir geçiş süreci yaşamanız ozon tedavisi sayesinde mümkün olacaktır.

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