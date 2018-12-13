Sıcak gelişme! Onur Kıvrak İstanbul'da
Ocak ayında takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir ikinci kaleci transfer edilmesini istemişti...
Ancak Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba hamlelerinden istediği sonucu alamamıştı...
İddialara göre; Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.
Milliyet