Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir ikinci kaleci transfer edilmesini istemişti...

Ancak Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba hamlelerinden istediği sonucu alamamıştı...

İddialara göre; Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

Milliyet