Türkiye Sıcak gelişmeyi bakanlık duyurdu: Bombalı eylem engellendi

Sıcak gelişmeyi bakanlık duyurdu: Bombalı eylem engellendi

Türkiye

Sıcak gelişmeyi bakanlık duyurdu: Bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gaziantep’te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 19:02 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nce, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içinde olduğuna dair bilgiler edinilmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Valilik binasının arkasındaki parkta el yapımı patlayıcı düzeneğin imha edildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100’üncü Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi" denildi.

DHA

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