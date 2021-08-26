Türkiye Sıcak hava dalgası uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Sıcak hava dalgası uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Türkiye

Sıcak hava dalgası uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

26 Ağustos 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.

Diyarbakır ve Mardin Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

AA

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