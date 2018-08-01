Sıcak havalarda ani ısı değişikliği uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Alyan, sıcak havalar ve etkileri ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sıcak havaların sadece kalp hastalarında değil, sağlıklı hastalar üzerinde de istenmeyen etkilere neden olduğunu belirten Doç. Dr. Alyan, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp hastalarında bu etkinin arttığını söyledi. Doç. Dr. Alyan, kronik hastalığı bulunan vatandaşların ise yaz aylarında ilaç dozlarını doktorlarıyla görüşerek tekrar ayarlamaları gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Alyan,, “Sıcaklığın, kalp hastalığı bulunan vatandaşlarda çok daha fazla etkisi oluyor. Vücudun neredeyse yüzde 90’ı sudan oluşuyor. Sıcak havalarda bu terleme yoluyla, tuz ve su kaybı olduğu için kalbin içindeki kan dolaşımı da bozulur. Özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda ve diüretik kullanan hastalara verilen ilaçlarla sıvı kaybı olduğu için ekstra terleme ile de sıvı kaybı yaşanıyor, bu nedenle istenmeyen etkiler ortaya çıkabiliyor. Böbrek fonksiyonları bozulabiliyor, kanın pıhtılaşmaya meyli artıyor” dedi.

"SICAKLIK KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİYOR"

Kalp hastaları, kronik hastalığı bulunan ve çocukların özellikle yaz döneminde sıcakların başlaması ile birlikte saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını önerdiklerini aktaran Doç. Dr. Alyan, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer çıkacaksalar, önlemini almaları gerekiyor. En basitinden şapka takmalı ve bol elbiseler giyinmeliler. İlaç ayarlanmasının yapılması unutulmamalı. Hastalar kendi başlarına ilaç ayarlaması yapmamalı, doktoruna başvurup bu ayarlamayı gerçekleştirmeli. Kalp krizini tetikleyebiliyor sıcaklık. Yüzde 90’ını sudan oluşan bu kanın sıvı kaybıyla pıhtılaşma meyli artıyor. Özellikle kafein, sigara içen birinde kalp krizi riski çok daha fazla artıyor. Doktor kontrolünde sıvı tüketiminin ayarlanması lazım, ne fazla ne de az olması lazım. Hasta 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmak zorundaysa, bunda bulantı, baş dönmesi başlıyorsa bilinmeli ki bu durum sıcaklığın etkisiyle oluşuyor. Sıvı tuz kaybı çok olduğu için mutlaka acil servise başvurup kan değerlerine bakılması lazım. İleri safhalarında kramplar başlıyor. Şoka kadar giden vakalarla karşılaştığımız oluyor.”

ANİ ISI DEĞİŞİKLİKLERİNDEN KAÇININ

Sıcak havalarda ani ısı değişikliğinden de kaçınılması gerektiğini bildiren Doç. Dr. Alyan, şöyle devam etti:

“Sıcak havalarda, eve gider gitmez klimayı açıp önünde oturulmaması lazım. Biraz dinlendikten sonra sıcaklığı düşürebilirsiniz. Bunu da oda sıcaklığında, yani 24-25-26 derecede ayarlamanız gerekiyor. Ani ısı değişikliklerinde damar kasılmaları olabiliyor, ani değişiklik yerine yavaş bir geçiş olması gerekiyor. Tansiyon sıkıntısı varsa ani ısı değişikliği tansiyon farklılığına neden oluyor. Klimanın karşısında oturulmasına bağlı olarak bazı kronik enfeksiyonlar kapabiliyor. buna benzer birçok yan etkisi vardır. İlla klima önünde oturulacaksa oda sıcaklığında ayarlanıp oturulması gerekiyor.”