Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik, yaz mevsiminde artan gıda zehirlenmesine karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor.

SICAK HAVALAR GIDA ZEHİRLENMESİNİ TETİKLİYOR

Besin zehirlenmesi; tüketilen besinler aracılığıyla vücuda alınan bakteri ve mikroorganizmaların yol açtığı bir sağlık problemidir. Gıda yoluyla gelen mikroorganizmalar sindirim sisteminde problemlere yol açar. Sıcak havalarda çok daha kolay çoğalan mikroorganizmalar daha çok besinlerin üretilme ve saklanma koşulları sebebiyle salgın şeklinde görülebilir. Sıcakla birlikte kendine uygun koşullar bulan mikroorganizmalar, birken çok kısa sürede milyonlarca sayıya ulaşabilir. Mikroorganizma sayısı arttıkça ise hastalığın hızı ve etkileri de aynı şekilde artış gösterir.

GIDA ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gıda zehirlenmesine yol açan sebepler farklılaştıkça belirtiler ve şikayetler de değişir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse en sık karşılaşılan belirtiler şu şekildedir; Kusma, Karın ağrısı, İshal, Kanlı ishal, İdrar yolu enfeksiyonu, Karın krampları, Vücut ve kas ağrısı, Mide ağrısı, Halsizlik ve yorgunluk, Baş ağrısı, Öksürük, Sinir sistemi problemleri.

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Gıda zehirlenmesinin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenler; sıcak havalarda kolayca çoğalan bakteriler, yanlış ve uygunsuz koşullarda hazırlanan gıdalar, besinlerin uygun koşullarda saklanmaması ve tarihi geçen besinlerin tüketilmesidir. Bunun yanı sıra uygun hijyen koşullarının sağlanmaması, mutfak eşyalarının sterilizasyonunun sağlanmaması, kullanılan tarım ve böcek ilaçları da gıda zehirlenmesine yol açan nedenler arasındadır.

BESİN ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAN BESİNLER;

Et,

Kümes hayvanları,

Süt,

Midye,

İstiridye,

Kabuklu deniz hayvanları,

Pastörize edilmemiş süt,

İyi yıkanmamış sebze ve meyveler,

Patates,

Dışarıda yenilen salatalar,

Soğuk yemekler.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİDİLMELİDİR?

Her mide bulantısı ve kusmanın sebebi gıda zehirlenmesi olmayabilir. Kişide gıda zehirlenmesinden bahsedebilmek için aşağıda bahsedilen durumların olması ve kişinin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. Bunlar; Hastalık 4 günden fazla sürüyorsa, Dışkıda kan görülüyorsa, Kusma şikayeti uzun süre devam ediyorsa, İshalde sümüksü bir yapı varsa, Aşırı su kaybına bağlı olarak idrarda azalma, ağız ve boğazda kuruluk, baş dönmesi görülüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gıda zehirlenmesinin tedavisi evde başlar. Bu noktada yapılması gereken, yaşanan sıvı kaybının tamamlanması gerekir. Bunun için bol bol sıvı tüketilmeli ve dehidrasyon önlenmelidir. Ancak durum evde çözülebilecek boyutta değilse, doktora başvurulmalıdır. Hastaya serum ve antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Hürriyet Aile