Türkiye Sıcak havayı görenler, sahilleri doldurdu

Sıcak havayı görenler, sahilleri doldurdu

Türkiye

Sıcak havayı görenler, sahilleri doldurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran kimi vatandaşlar hem yürüyüş yaptı hem de sahilde kitap okudu.

12 Şubat 2022, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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Bodrum’da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve yağışlı havanın ardından yerli ve yabancı turistler hava sıcaklığının 19 dereceyi görmesiyle birlikte sahilleri doldurdu. Kumbahçe sahilinde güneşin tadını çıkaran kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, köpekleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar deniz ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar plajda kitap okurken, bazıları ise bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Öte yandan, meteorolojinin raporuna göre yarın Bodrum’da yer yer sağanak yağış görebileceği belirtildi.


DHA

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