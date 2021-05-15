Etkinlik Rehberi Sıcak soğuk oyunu nasıl oynanır?

Sıcak soğuk oyunu nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Sıcak soğuk oyunu nasıl oynanır?

Bu oyun mesafe algısı, dikkat ve yönergeleri değerlendirip sonuca ulaşma becerilerini geliştirir.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 14:10 Son Güncelleme:
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Hangi yaş grubu için uygundur: 4 yaş ve üzeri


Kaç kişi ile oynanır: 2 kişi ve üzeri


Oynamak için neler gerekir?


 Saklanabilecek ölçüde küçük bir nesne.


Nasıl Oynanır? Oyuncular arasından bir ebe seçilir. Saklamak için bir nesne seçilir. Ebe oyun alanının dışına çıkartılıp geride kalanlarla birlikte bu nesne saklanır. Ebenin görevi bu nesneyi bulmaktır. Ebeyi, diğer çocuklar nesneye yaklaştığında “sıcak” nesneden uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek yönlendirirler. Ebe nesneyi bulunca kendi istediği birisini ebe seçer. Ebeye beli bir süre verilerek de oynanabilir. Büyük çocuklarda aynı anda saklanan nesnelerin sayısı arttırılabilir.



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