Sıcak ve kaliteli bir uyku için 5 öneri

Dışarısı karanlık ve soğuk. Böyle havalarda işe gidip gelmek bir hayli zor oluyor ve kendimizi hemen evimize, yatağımıza atmak istiyoruz. Ancak uyku vakti geldiğinde, nedense bir türlü uykuya dalamıyoruz. Yatakta dönüp duruyor, düşüncelerle boğuşuyoruz. Uyku uzmanı Holly Housby, bu konu hakkında tüm cevaplara sahip ve iyi bir uyku için 5 ipucunu Mirror'a açıkladı.

Sıcak bir banyo

Bir mum yakın, küvetinizi sıcak su ve köpükle doldurun. Bu sadece fiziksel olarak rahatlamanızı sağlamayacak, aynı zamanda zihinsel olarak da gevşemenizi ve uykuya hazırlanmanızı sağlayacak bir motivasyon tekniğidir.

Vücudunuz dinlenmeye hazırlanırken sıcaklığınız gece doğal olarak düşer ve bu durum uykudan iki saat önce başlar. Sıcak bir banyoya girdiğinizde, vücut ısınız bir veya iki derece artar ve banyodan hemen sonra hızlı soğuma, vücut ısınızın bu doğal düşüşünü taklit eder, bu da daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

Öte yandan, çoğumuzun evine küvet yok. Böyle bir durumda da yine sıcak bir duş almanın faydasını görebilirsiniz. Çok yorgunsanız, duşa bir banyo taburesi koymayı deneyebilirsiniz.

Yünlü çorap giyin

Ayaklar, zayıf dolaşım nedeniyle vücudun ilk soğuyacağı bölgesidir. Yatarken yün çorap giymek, gece boyunca ayaklarımızın sıcak kalmasını sağlar.

Yün, pamuğun aksine harika bir yalıtkandır ve ısıyı korur. Ayrıca yün çoraplar antibakteriyel özelliğe sahiptir ve kokuya dayanıklıdır.

Gün içinde hareket edin

Kış uyuşukluğu, spor salonunun işkence merkezi gibi görünmesine neden olabilir. Ancak gün içinde yaptığınız fiziksel aktivitenin meyvesini gece alırsınız. Öğleden sonra ve akşam erken saatlerde egzersiz yapmak vücudunuzun dolaşımını ve vücut sıcaklığını artırmaya yardımcı olabilir.

Ancak yatmadan önceki saatlerde egzersizden uzak durun çünkü adrenalin geç pompalanırsa uykunuzun bir kısmından çalacaktır.

Akşam içkisine 'hayır' deyin

Geceleri keyif içkisi içmek, uykunuzun bölünmesine neden olacaktır. Alkol sadece uykunun en onarıcı aşaması olan derin REM uykusunda geçirdiğiniz zamanı sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda alkolün aslında daha düşük bir vücut sıcaklığına katkıda bulunabileceği önerilmektedir. Bunun nedeni, alkolün kan damarlarınızın genişlemesine neden olmasıdır, bu da kanı ve ısıyı vücudunuzun çekirdeğinden uzaklaştırır.

Eğer hala akşamları bir içkinin tadını çıkarmak istiyorsanız, sadece bir tane olduğundan emin olun ve yatmadan önce etkilerini en aza indirmek için mümkün olduğunca erken için.

Sıcak tutan ürünlere yatırım yapın

Kalın ve rahat bir yorgana yatırım yapmanın bizi kış gecelerinde daha sıcak tutacağını hepimiz biliriz. Ancak soğuk aylar için en iyi ısı yalıtımının ne olduğunu biliyor musunuz? Genel bir kural olarak, bir kış yorganının 13,5 - 15'lik bir ısı tutma derecesi olmalıdır. Ancak, dolguyu da düşünmeye değer.

Yün dolgulu yorganlar oldukça tıknaz olabilir, bu da soğuk geceler için iyi bir seçimdir. Ancak elyaftan yapılmış ve ekstra sıcaklığa özel olarak tasarlanmış sentetik yorganlar büyük bir hipoalerjenik seçenek olabilir.

Ve artık koyunları saymaya hazırsınız.





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