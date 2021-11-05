Sıcaklık artacak! Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu
Hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde pastırma yazı sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Son dakika haberine göre, yağış beklenmiyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu....
05 Kasım 2021, Cuma 08:34 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde pastırma yazı sıcakları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyrederken, Türkiye'nin tamamı güneşli veya parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurdu.
METEOROLOJİ: YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık