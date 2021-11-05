Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde pastırma yazı sıcakları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyrederken, Türkiye'nin tamamı güneşli veya parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Az bulutlu ve açık