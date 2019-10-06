Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28