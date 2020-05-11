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Türkiye Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Türkiye

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sıcaklığın 30 derece ve üzerine çıkacağını açıkladı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
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İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiği bildirildi.


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