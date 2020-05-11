Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı açıklandı. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiği bildirildi.





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