Türkiye Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den yeni açıklama geldi

Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den yeni açıklama geldi

Türkiye

Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den yeni açıklama geldi

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği belirtildi. Sıcaklıkların yükseldiği son günlerde yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 22 Ekim illere göre hava durumu...

22 Ekim 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafında yapılan açıklamada, sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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