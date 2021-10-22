Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den yeni açıklama geldi
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurt genelinde yağış beklenmediği belirtildi. Sıcaklıkların yükseldiği son günlerde yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 22 Ekim illere göre hava durumu...
22 Ekim 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafında yapılan açıklamada, sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık