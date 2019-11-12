Şiddet gördüğü kocasının dükkanına molotofkokteyli attı

Dün gece saatlerine, ilçede 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'nde yer alan Arif T.'ye ait oto yıkamacıya, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof türü yanıcı madde atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçildi.

Plakaları söktüler, maske taktılar

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. İncelemelerde; 3 şüphelinin, otomobille siteye gelmeden önce aracın plakalarını söktüğü, ardından da maske takıp dükkâna molotofkokteylini attığı tespit edildi.

Gözaltına alındı

Molotofkokteyli saldırı olayıyla ilgili eşkal ve kimlik bilgileri belirlendi. İş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

“Yakacağım dedim, yaktım”

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki ifadesinde "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dediği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



