Şiddet uygulayan kocasına saksı fırlattı, ceza aldı

Hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç., 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin ikinci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi.





Birçok kez polise gidip şikayette bulundu

İşsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Şiddet nedeniyle pek çok kez polise başvuran Sevgi Ç., boşanma davası açtı. 2014 yılının Mart ayında, boşanma davası sürerken, Tunçbaş parası olmadığı için evdeki eşyaları sattı.





Eşinden şiddet gören kadın ceza aldı

Duruma tepki gösteren Sevgi Ç., çıkan kavgda eşinin kolunu ısırdı. Ardından da kaçıp, komşularına sığındı. Tunçbaş, şikayetçi oldu. Sevgi Ç. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Sevgi Ç'ye 180 gün hapis cezası verildi. Mahkeme genç kadının cezasını, sabıkasız oluşunu dikkate alıp, 3 bin TL'ye indirip, 5 yıl süreyle erteledi.

Ancak 2017 yılının Temmuz ayında eski koca, Sevgi Ç.'yi yeni evinin bulunduğu apartmanda ölümle tehdit edip, dövdü. Sevgi Ç., kendisine tabanca doğrultan eşine saksı fırlattı. Saksı, Tunçbaş'ın sol koluna isabet etti. Sevgi Ç., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polisin ifadesine başvurduğu Tunçbaş da kendisine saksı fırlattığını belirtip, şikayetçi oldu.





4 yıl hapis

Davanın ilk duruşmasında, 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından Osman Tunçbaş 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Sevgi Ç.'ye de saksıyı silah kabul edip, 2 bin TL para cezası verdi. Aynı yıl çiftin 3 yıl süren boşanma davaları sonuçlandı. Çifti şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı.





'Kendimi korumak isterken mağdur oldum'

Yaşadıkları nedeniyle mağduriyetinin arttığını ifade eden Sevgi Ç., şunları söyledi:

"Osman işsizdi, hiç çalışmadı. Evlendikten sonra kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendim. Alkol de kullanıyordu. Alaşehir'e taşınmamızdan sonra bir kafeteryada iş bulup, çalışmaya başladım. 5 aylık hamileyken, aramızda Osman'ın işşiz olması ve maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma çıktı. Para istedi. Olmadığını söyledim. Kavgada kolunu ısırdığım için 3 bin TL para cezası verildi. Kendimi ve karnımdaki bebeğimi korumak istemiştim. Ayrı yaşamaya başladık. Kızım doğduktan sonra da kavgalar bitmedi. Barışmak, tekrar birlikte olmak istiyordu. Oturduğum apartmanın kapısını kırıp, içeri girdi. Merdivenlerde tekme tokat beni dövdü. Kızımı götürmek isteyince gözüm döndü. Elime geçen saksıyı fırlattım. Dava açıldı. Mahkeme saksıyı silah kabul etti ve 2 bin TL para cezası verdi. Erteleme süresinde suç işlemiş olduğum için ilk aldığım 3 bin TL para cezasının infazı da yandı. Aldığım iki ceza nedeniyle sabıka kaydım var, iş bulamıyorum. Mağdurum. Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır ödüyorum."





'Belki çıkınca beni öldürecek'

Sevgi Ç., "Evim kira. Çalışamadığım için ne kiramı ne de davalardan verilen toplam 5 bin TL para cezasını ödeyebiliyorum. Yakınlarımın desteği ile bir süre ev kiramı ödedim. Ancak onların da maddi durumu iyi olmadığı için artık destek olamıyorlar" dedi. Eşinin iki yıldır cezaevinde olduğunu, çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu ifade eden Sevgi Ç., "Belki çıkınca beni öldürecek. Çok korkuyorum. O içeride ben de dışarıda cezamı çekiyorum" diye konuştu.

DHA