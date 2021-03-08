Şiddete inat kadınlar var!

Sosyal medyada önceki gece yayılan bir videoda Samsun Canik’te bir adam, küçük bir kızın önünde, bir kadını öldüresiye dövüyordu. Çocuk ise “Baba yapma” diye haykırıyordu. Videonun yayılmasını sağlayan Rümeysa M., dövülenin ablası E.M., caninin de ablasının 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap olduğunu açıkladı. Polis olaya hemen müdahale etti, kadın hastaneye kaldırıldı, adam gözaltına alındı. Neyse ki kadının hayati tehlikesi yoktu. Kadın ve çocuğu için herkes seferber oldu.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

E.M., 5 yaşındaki kızını hafta sonu görüşmeleri için bıraktığı babasından almaya gitmiş, dönüşte de şiddete uğramıştı. İbrahim Zarap’ın daha önce de 3 kez eski eşini aynı şekilde darp ettiği ortaya çıktı. Bu arada caninin eski eşini dövdüğü yerde mahalleli tarafından linç edilmekten son anda kurtarıldığı belirlendi. Tutuklanan yüzsüz cani bir de “Beni dövenlerden şikayetçi olacağım” dedi. Çocuğu ile birlikte devlet korumasına alınan E.M., “Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” diye konuştu.