Eğitim & Kariyer Şiddete karşı proje

Şiddete karşı proje

Eğitim & Kariyer

Şiddete karşı proje

Bilnet liselerinin bütün kampüslerinde sosyal sorumluluk projesi ekipleri kuruldu. ‘Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük’e dikkat çekmek için farklı projeler geliştiren öğrenciler, Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) başlattığı ‘Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Bahçesi Projesi’ne gönüllü oldu.

11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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‘Baskıyla Değil Saygıyla’ sloganıyla yola çıkan öğrenciler, bu proje ile insanlara günlük işlerinde yardımcı olan hatta onlara kazanç sağlayan at, eşek ve inek gibi türlerin uğradığı şiddeti duyurmayı hedefliyor.

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