Şiddetin bahanesi çok!

Bursa’da 3 yıllık eşi S.Y.’den (28) yıllardır şiddet gören bir çocuk annesi İrem Y. (27), Kırklareli’nde çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut’un acı sonunu görünce harekete geçmeye karar verdi. Kendisinin de Emine Bulut gibi bir kız çocuk annesi olduğunu söyleyen İrem Y., “Eşimden ilk olarak evde cımbız olmadığı için dayak yedim. Sudan bahanelerle her fırsatta beni dövdü” diye konuştu.

TEHDİT MESAJLARI

İrem Y. şöyle devam etti: “Her dayaktan sonra özür diliyor ama şiddetten vazgeçmiyordu. Kendisine boşanma davası açıp evi terk ettim. Bu kez de ‘Seni engelli bırakırım. Gırtlağını keser ölmeni beklerim’ diye tehdit mesajı attı. Savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldırdım. Ölmek istemiyorum. Kızım için, diğer kadınlar için, bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum.”

MANKEN CEREN KAPLAKARSLAN VE ANNESİ DARP EDİLDİ

Şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi manken Ceren Kaplakarslan 2.5 yıl önce Temel Kankıran ile sevgili olmuştu. Temel Kankıran’dan 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan annesi ile birlikte kontrol için Ataşehir’de özel bir hastaneye gitti.

Temel Kankıran, hastaneden çıkışında Instagram’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle tartıştığı Ceren ile annesinin yüzüne silahının kabzasıyla vurdu. Ardından yere düşürdüğü hamile kadını tekmeledi. Anne-kız hastaneye kaldırıldı, Temel Kankıran tutuklandı.

50 DEFA BIÇAKLANMIŞ!

Bursa Gemlik’te yalnız yaşayan Tülin Beygirci (48) çalıştığı fabrikaya dün gitmedi. Merak edip arayan arkadaşları kadına ulaşamadı. Servis şoförü kontrol amacıyla evine gönderildi. Kapı zilini çalan servis sürücüsü de yanıt alamayınca polise haber verildi. Kapıyı kırıp giren polisler, evde Tülin Beygirci’yi kanlar içinde ölü buldu. 50 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayet şüphelisinin tespiti için çalışılıyor.

DHA