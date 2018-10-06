Şiddetin ürküten dehşeti

Antalya Muratpaşa’da Ziynet T.’nin (36), ayrılmak istediği Ekrem Çatal önceki gece kadını tehdit ederek evden çıktı. Ziynet T.’nin 7 yaşındaki oğlu M.C. “Sana kötülük yapar diye çok korkuyorum anne” dedi.

Dün sabah ana-oğul el ele okula gidiyordu. Ekrem Çatal, sokakta kadına kurşun yağdırdı. Ziynet T. yerde can çekişirken bile oğlunu düşündü. M.C.’yi sakinleştirmek için mataradan su içirdi. Sonra da son nefesini verdi.

Hayatının en büyük acısını yaşayan küçük çocuk, okul eşyalarının olduğu poşete sıkı sıkı sarılıp polis gelene kadar ağladı. Çocuğu gören herkesin yüreği yandı.

KATİL EKREM ÇATAL ARANIYOR