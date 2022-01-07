Dünya Şiddetli deprem! 6.6 ile sarsıldı

Şiddetli deprem! 6.6 ile sarsıldı

Dünya

Şiddetli deprem! 6.6 ile sarsıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

07 Ocak 2022, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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