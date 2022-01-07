Haberler Dünya Haberleri Şiddetli deprem! 6.6 ile sarsıldı Şiddetli deprem! 6.6 ile sarsıldı Dünya ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 07 Ocak 2022, Cuma 21:48 Son Güncelleme: 07.01.2022 21:48 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS deprem Yazarlarımızdan Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu? Oral Çalışlar Omicron ve üniversiteler Murat Çelik Metaverse gözlükleri Murat Gülderen BUNLARI DA OKUYUN Fırtına, Malatya'yı tek golle geçti Meteoroloji yeni raporu yayımladı! İki il için sarı kodlu uyarı yapıldı Konya’da yasa dışı üretim 150 pompalı tüfek ele geçirildi Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Covid-19’a yakalandı Benzin ve motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak