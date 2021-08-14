Şiddetli deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Haiti Sivil Savunma Ajansı da depremde can ve mal kaybı olduğunu duyurdu. Diğer yandan, ABD Tsunami Uyarı Sistemi, dalgaların 3 metre yükselebileceğini belirterek, bölgede tsunami alarmı verdi.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010’da Haiti’de yaşandı. Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

AA