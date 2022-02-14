Dünya Şiddetli depreme canlı yayında yakalandılar

Şiddetli depreme canlı yayında yakalandılar

Dünya

Şiddetli depreme canlı yayında yakalandılar

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 01:15 Son Güncelleme:
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan’ın Kvemo Kartli bölgesinde yer alan Dmanisi kentine bağlı Sameba köyünde yerel saatle 22.25’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin başkent Tiflis’in yanı sıra Ermenistan’ın Gümrü ile Tashir kentlerinde ve Kars’ta da hissedildiği bildirildi.

Gürcistan Ulusal Sismik İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.


TİFLİS (İHA)

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