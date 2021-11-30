Türkiye Şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Türkiye

Şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

30 Kasım 2021, Salı 18:27 Son Güncelleme:
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İl genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Mehmetbeyli köyünde şiddetli fırtınayla birlikte 1972 yılında yapılan caminin minaresi yıkıldı. Minare büyük bir gürültü ile yıkılırken o sırada camide cemaatin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yıkılan minare nedeniyle caminin şadırvan bölümü de zarar gördü. Fırtına nedeniyle köyün girişinde bulunan elektrik direkleri de zarar gördü. Eğilen direkler nedeniyle köyde enerji kesintisi yaşanıyor.

Köy sakinlerinden Gürbüz Durak, “Öğle namazı sonrasıydı. Eşim büyük bir gürültü var dedi. Dışarı çıkıp baktığında rüzgara dayanamayan camimizin minaresinin yıkıldığını görmüş” dedi.

ÇORUM (İHA)

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