Türkiye Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

Türkiye

Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu. Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.

DHA

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