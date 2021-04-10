Şiddetli fırtına cami minaresinin külahını uçurdu
Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
10 Nisan 2021, Cumartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Katranlı Köyü´nde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu. Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.
DHA
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