Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar vatandaşlar zor anlar anlar yaşatırken, ağaçların devrilmesine neden oldu.

3 ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Altındağ Siteler Bölgesi Seyfi Demirsoy Mahallesi'nde trafiğin kapanmasına neden olan ağaç belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

DHA