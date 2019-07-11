Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Ankara’da, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki 3 araca zarar verdi
Ankara'da akşam saatlerine doğru etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar vatandaşlar zor anlar anlar yaşatırken, ağaçların devrilmesine neden oldu.
3 ARAÇTA MADDİ HASAR VAR
Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Altındağ Siteler Bölgesi Seyfi Demirsoy Mahallesi'nde trafiğin kapanmasına neden olan ağaç belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.
DHA