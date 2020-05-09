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Türkiye Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Türkiye

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar parklarda bulunan ağaçları devirdi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de şiddetli esen rüzgar ağaçlar ikiye ayırırken, bazı iş yerlerinin tentelerini parçaladı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sokaklarda olmaması olası bir faciayı önledi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği beşinci haftada insanların evlerinden çıkmadığı görüldü.

İHA

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