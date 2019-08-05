Şiddetli rüzgar ağaçları devirip geçti

Kent merkezinde bir anda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımlarda bulunan birçok ağaç dalları kırılarak kaldırımlara düştü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekerken zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ve esnaflar kırılarak düşen ağaç dallarını kaldırım kenarlarına taşıdı.

Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında ise gövdesinden kırılarak yola devrilen ağaç trafik akışının ilerlemesine neden oldu.

Ağaç gövdesi esnaflar ve itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA)