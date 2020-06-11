Türkiye Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Türkiye

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Bilecik’te etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:36 Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde akşamüzeri sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçları devirdi. Sakarya Nehri kıyısında bulunan çok sayıda ağaç yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle kökünden kırıldı. Rüzgarın ve yağmurun dinmesinin ardından belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar temizlendi.

İHA

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