Şiddetli rüzgar binanın dış cephe kaplamasını söktü

Kahramanmaraş'ta il genelinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir binanın dış cephe kaplamasını söktü. Yerinden sökülen parça kaldırım üzerine düştü.

ŞERİTLE ÖNLEM ALINDI

O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası yaralanmanın ve can kaybının önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kaldırımı şeritle kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri de düşme riski taşıyan diğer kaplamaları söktü.

KAHRAMANMARAŞ (İHA)







