Şiddetli yağış Mersin'de 2 can aldı
Türkiye'de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli yağışlı hava Mersin'de 2 can aldı.
Mersin’in Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök’ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. AKUT ve itfaiye ekipleri, Gök’ün cesedini 700 metre uzaklıkta, dere yatağında buldu. Yunus Gök’ün cansız bedeninin, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.
Erdemli’de heyelan sonrası enkaz altında kalan İbrahim Öngel’in (62) ardından Yunus Gök’ün cesedine ulaşılmasıyla kentte kuvvetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 2’ye çıktı.
DHA