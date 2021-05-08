Dünya Şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü

Şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü

Dünya

Şiddetli yağışlar nedeniyle çöken binada 9 çocuk öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 9 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Somali Kızılay Derneği Organizasyonel Gelişim ve İletişim Direktörü Abdulkadir Afi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün başkent Mogadişu’da yaşanan şiddetli yağışların ardından bir binanın çöktüğünü belirtti. Afi, "Mogadişu’da bir evin çökmesinin ardından aceleyle hastaneye kaldırılan 9 çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sellere ve yapısal hasara neden oldu." ifadelerini kullandı. Bölgeye ambulans sevk edildiğini belirten Afi, enkaz altında kalanlar olabileceğini, bu nedenle kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

AA

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