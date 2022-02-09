Dünya Şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu: 14 ölü, 35 yaralı

Şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu: 14 ölü, 35 yaralı

Dünya

Şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu: 14 ölü, 35 yaralı

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 10:35 Son Güncelleme:
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Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira ve Dosquebradas kentlerinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentlerde yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

Ölü sayısının artmasından korkulan kentlerde arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

İHA

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