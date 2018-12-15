Şiddetten kaçan kadın kuaföre sığındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşi tarafından darbedildiğini ileri süren kadın, evden kaçarak kuaför salonuna sığındı

15 Aralık 2018, Cumartesi 18:34
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Şiddetten kaçan kadın kuaföre sığındı

Manisa'da Atatürk Mahallesi'ndeki kadın kuaförüne giren ve yüzünde yaralar bulunan A.D, eşi E.D'nin kendisini darbettiğini söyleyerek polis çağrılmasını istedi.

Polis ekiplerinin yardımıyla Turgutlu Devlet Hastanesine götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen kadının yüzü, kolları, bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu tespit edildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

A.D'nin, Turgutlu Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde şikayetçi olması sonrası eşi E.D. gözaltına alındı.

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