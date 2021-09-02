Sidharth Shukla hayatını kaybetti
Ünlü televizyon yıldızı Sidharth Shukla, ölümüyle herkesi hüzne boğdu. Henüz 40 yaşında olan yıldız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
02 Eylül 2021, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Hintli televizyon yıldızı Sidharth Shukla hayatını kaybetti. Big Brother'ın Hint realite televizyon yarışma programı ve India's Got Talent'e ev sahipliği yapan Bigg Boss 13'ü kazanmasıyla ünlü aktör 40 yaşındaydı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu kalp krizi geçirdikten sonra Perşembe sabahı Mumbai'deki Cooper Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre aktör sağlık merkezine vardığında hayatını kaybetti.
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