Bloomberg'de yer alan habere göre, şirket, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren Varian Medical’ı 16.4 milyar dolar (yaklaşık 115 milyar TL) karşılığında satın almaya hazırlanıyor. Aynı haberde Siemens ile ABD’li firma arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği bilgisinin altı çizildi.

16.4 milyar dolarlık anlaşmaya imza atılırsa bu anlaşma 2020’nin en büyük satın alması olarak kayıtlara geçecek. Ancak iki şirkette satın alma haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yapmaya yanaşmadı.

Yaklaşık 10 bin çalışanı bulanan California, Palo Alto merkezli Varian yenilikçi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapıyor. Varian, 2019 yılında 3,2 milyar dolar gelir elde etmişti.