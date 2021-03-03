Sienzi Lojistik yeni tesisinde hizmet vermeye başladı

Genç, dinamik personeli ve yenilikçi yönetim kadrosuyla hızla gelişmeye devam etmekte olan ve 2019 yılı itibariyle faaliyet alanına yurtiçi lojistik hizmetlerini de ekleyen Sienzi Lojistik, yeni depolama tesisinde ise e-ticaret kapsamında depolama ve dağıtım hizmeti gibi yeni alanları faaliyet kapsamına eklemiştir.

“Dünya Kadar Yerimiz Var” sloganıyla yola çıkan Sienzi Lojistik, her geçen gün hizmet alanını ve kalitesini arttırmaktadır. Tüm eşya giriş çıkışları ve stok kayıtları IP ortamında kayıt altına alınmakla birlikte, Sienzi Lojistik program entegrasyonu sayesinde uzaktan erişim ile müşterilerine eş zamanlı bilgi aktarımı sağlayabilmektedir.

Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde bulunan ofisi ile evrak dağıtımında da hızlı ve güvenilir hizmet veren Sienzi Lojistik, sektöründe bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

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