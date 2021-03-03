Sienzi Lojistik yeni tesisinde hizmet vermeye başladı
2007 yılından bu yana A Tipi Genel Gümrüklü Antrepo ve serbest depolama hizmetleri vermekte olan Sienzi Lojistik, Haziran 2020 tarihinde 6000 m2 kapalı gümrüklü antrepo, 1500 m2 gümrüklü açık saha, 6000 m2 kapalı lojistik depo, 15.000 m2 açık saha, 1000 m2 ofis alanı, 14 adet hidrolik rampa, 5000 palet kapasiteli raf sistemi, 25 adet gümrüklü depo; 30 adet serbest depo ve çevre alanında olmak üzere toplamda 55 adet tam donanımlı kamera sistemi ve uzman ekibiyle, aşağıda açık adresi ve krokisi yer alan, toplamda 25.000 m2 üzerine kurulu yeni tesisinde hizmet vermeye başlamıştır.
03 Mart 2021, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Genç, dinamik personeli ve yenilikçi yönetim kadrosuyla hızla gelişmeye devam etmekte olan ve 2019 yılı itibariyle faaliyet alanına yurtiçi lojistik hizmetlerini de ekleyen Sienzi Lojistik, yeni depolama tesisinde ise e-ticaret kapsamında depolama ve dağıtım hizmeti gibi yeni alanları faaliyet kapsamına eklemiştir.
“Dünya Kadar Yerimiz Var” sloganıyla yola çıkan Sienzi Lojistik, her geçen gün hizmet alanını ve kalitesini arttırmaktadır. Tüm eşya giriş çıkışları ve stok kayıtları IP ortamında kayıt altına alınmakla birlikte, Sienzi Lojistik program entegrasyonu sayesinde uzaktan erişim ile müşterilerine eş zamanlı bilgi aktarımı sağlayabilmektedir.
Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde bulunan ofisi ile evrak dağıtımında da hızlı ve güvenilir hizmet veren Sienzi Lojistik, sektöründe bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
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