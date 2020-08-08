Şifa bahçeleri

Adaçayı dikmişsen bahçeye, ne gerek var ölmeye

Eski Mısır ve Çinlilerce beyin fonksiyonlarını geliştirici bitki olarak bilinen adaçayı, 12. yüzyılda gerçek bir panzehir, her derde deva bir bitki olarak tanımlandı. 16. yüzyılda hekimler “Bahçesinde adaçayı ekili olan insan niye ölsün ki?” derdi.

ADI ÜSTÜNDE: KURTULUŞ

Adaçayının Latince adı Salvia. Kökü; Salvation. Anlamı kurtuluş. Bazı türleri 60’tan fazla hastalığın tedavisinde kullanılan adaçayının şifa verici özelliği, bir efsaneye dayandırılıyor. Efsaneye göre, Kral Herod, bebek İsa’nın peygamber olacağını ve bulunduğu topraklara hükmedeceğini kahinlerden öğrenince onun öldürülmesini ister. Hz. Meryem, bebeğiyle kaçarken askerlerin sesini duyar. İsa’yı bir kaya oyuğuna gizler. Tüm çiçeklerden oğlunu saklamalarını ister. Dikenleri olan gül ve diğer çiçekler bunu kabul etmez.

HZ. MERYEM KUTSADI

Sadece adaçayı bebeği gizlemeyi kabul eder. Yaprakları büyüyüp çalı halini alan adaçayı sayesinde bebek İsa’yı göremeyen askerler uzaklaşır. Bunun üzerine Hz. Meryem, kendisini ve bebeğini koruyan bitkiyi, tüm insanlığa sonsuza kadar şifa kaynağı olması için kutsar. Bugün Ortodoks kiliselerinde hâlâ kullanılan adaçayına Osmanlı’da Meryemmiyye denilirdi.

Bitkinin Arapça adı da Miramiyya. Adaçayı’nın hem çayı hem yağı şifalı. Ama güvenilir yerlerden satın alınmalı. Tüketirken var olan hastalık ve gebelik durumu göz ardı edilmemeli. İnanışa göre adaçayı demetini tütsü gibi yakmak, sizi nazar ve kötü düşünceden uzak tutuyor.

Uyuyan değil uyutan güzel LAVANTA

Kokusu güzel, görüntüsü etkileyici. Üstelik şifa kaynağı. Ağrı kesici özelliği bulunan lavanta, egzama kaşıntılarına iyi geliyor. Saçların uzamasına yardımcı oluyor. Antiseptik özelliği var. Yatmadan önce yastığınıza bir damla lavanta yağı damlatırsanız, sinir sisteminize iyi gelerek uyku kalitenizi yükseltir.

Salla salla beni salla

Balkon ve bahçelerin en keyifli köşelerinin vazgeçilmezidir salıncaklar, hamaklar... Makrome düğümleri atmayı öğrenip kalın iplerle kendi salıncağınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Düğümleri düzgün atabilmek için biraz deneme yapmakta fayda var... Sonrasında salıncağa kurulup kitap okuyabilir ya da uyuyabilirsiniz.