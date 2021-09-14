Şifalı bitkiler merkezi

Müdürlüğü’nün 2020 yılı verilerine göre, üretim alanı bakımından en büyük payı; 119 bin dekar alanda 6005 ton ürün ile haşhaş alıyor. Daha sonra anason, kimyon, lavanta, aspir, yağ gülü, susam, çörekotu, keten, rezene, kekik, hünnap geliyor. Toplam 157 bin dekarlık alanda, 10 bin 355 ton tıbbi ve aromatik bitki üretildi. Temeli 2012 yılında eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından atılan, ‘Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’, 2013’te hizmete açıldı. Böyle bu konudaki çalışmalar hız kazandı. Vali Gökmen Çiçek’in talimatı ile “Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu” kuruldu. Başkanlığını Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş üstlendi.

16-17 EYLÜL’DE ÇALIŞTAY

2019 yılında AFSÜ ev sahipliğinde 5. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı gerçekleştirildi. 2020 yılında Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 36 çalımsı ve ağaç türüden 4500’e yakın bitki AFSÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ar-Ge Ormanı’nda toprakla buluşturuldu. AFSÜ Zafer Sağlık Külliyesi Kampüsü’nde 25 dekarlık alanda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Sahası oluşturuldu. 30 çeşit bitki sonbaharda sahaya dikilerek, ıslah edilecek. Ayrıca katma değer açısından yüksek potansiyel taşıyan bitkiler seçilerek Ar-Ge çalışmaları da yürütülecek. Yine katma değeri yüksek bitkisel ürünleri ülkemize ve Afyonkarahisar’a kazandırmak üzere 16-17 Eylül 2021 tarihinde AFSÜ tarafından 6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlenecek. ‘Tıbbi Bitkilerde Ham Maddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm’ ana temalı çalıştay sonucunda Afyonkarahisar’ın ülke çapında bu konuda öncü konumuna getirilmesi hedefleniyor.

HAŞHAŞIN ANAVATANI

İsminden de anlaşıldığı gibi haşhaşın anavatanı olan Afyonkarahisar, ülkemizde haşhaş üretiminde 1. sırada. Haşhaşın, tohumu ve dış kabuğunun (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri bulunuyor. Tohumu hamur işlerinde, haşhaş kapsülleri ise gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Afyon Ovası’ndaki haşhaş tarlaları ilkbaharda açan, yazın da olgunlaşan çiçeklerle görsel şölenin yaşandığı bölge haline geliyor. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri tabloyu andıran görüntüsüyle hayran bırakırken, göreve geldiği günden itibaren halkla içiçe olan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de bu güzel görüntüyü ölümsüzleştirdi.

İlandır.