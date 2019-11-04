Şifalı sular sizi bekliyor

Eren Aka

Binlerce yıllık tarihiyle, kültürel zenginlikleriyle, ören yerleriyle ve doğal zenginlikleriyle görülmeye değer kentlerden biri olan Afyonkarahisar, kaplıca ve sağlık turizminin de başkenti. Termal sularla şifalanmak isteyenlerin gözdesi olan Afyonkarahisar, hem fiziksel hem de ruhsal bir arınma merkezi.

Deniz tatiline alternatif

Binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, asırlık yapılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla, peri bacalarıyla, açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan Afyonkarahisar, deniz-kum-güneş tatiline güzel bir alternatif.

Tedavi ediyor

Termal sular, insan sağlığını olumlu yönde etkileyen bir terapi imkanı sunuyor. Fiziksel ve ruhsal açıdan yüksek oranda iyileştirici, arındırıcı ve tedavi edici özellikler taşıyor. Cilt hastalıkları, akciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunduğu ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kaplıcalar şifa dağıtırken, huzurlu bir tatilin kapılarını açıyor.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

‘İkinci Kapadokya’ olarak adlandırılan Frig Vadisi Tabiat Parkı, İhsaniye İlçesi’nde bulunuyor. Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölge, tarihi ve doğal zenginliklerin iç içe geçmesiyle büyülü bir atmosfere sahip.

Afyonkarahisar’ın simgesel yapılarından olan Karahisar Kalesi’nin tarihi MÖ 1350’lere yani Hititler dönemine kadar gidiyor.

Lezzet durağı

Afyonkarahisar zengin bir mutfak kültürüne sahip kentlerden biri. Bu zenginlik özellikle düğün, doğum ve asker yemeklerinde kendini gösteriyor. Kentte ağırlıkla hamur ve et yemekleri yeniyor. Sadece patlıcandan yapılan 22 çeşit yemeğin tespit edildiği kent, özellikle sucuk, kaymak ve lokumuyla ünlü.



