Vatandaşlar günden güne artan sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. 200 bin liranın altında satışta olan sıfır araç sadece 2 markada kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri...

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'in ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.

FIAT'I FORD VE RENAULT TAKİP ETTİ

ODD raporundan elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı alarak lider oldu. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.

Öte yandan günden güne artan sıfır araç fiyatları da vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yılın son ayına girilmek üzereyken işte markaların en ucuz sıfır otomobil modelleri...

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 344 bin 900 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 335 bin 200 TL

HONDA

Yeni City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 332 bin 700 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 2021 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 325 bin TL

SEAT

Yeni Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 266 bin TL

CITROEN

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Kampanyalı Anahtar teslim fiyatı 238 bin 100 TL

NISSAN

Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 235 bin 200 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 226 bin 900 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision tavsiye edilen 2021 fiyatı 222 bin 600 TL

FIAT

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli Kampanyalı satış fiyatı 193 bin 700 TL