Ekonomi Sıfır araç fiyatları güncellendi! O fiyata araç kalmadı

Sıfır araç fiyatları güncellendi! O fiyata araç kalmadı

Ekonomi

Sıfır araç fiyatları güncellendi! O fiyata araç kalmadı

2021 yılı sıfır model araç almak isteyenler için fiyatlar güncellendi. Buna göre listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

26 Haziran 2021, Cumartesi 13:19 Son Güncelleme:
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Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri...

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

DACİA 

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

FIAT 

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

FORD 

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL---- Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL

HYUNDAİ 

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 166.350 TL/ Kampanyalı fiyatı 162.350 TL----Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 178.642 TL/ Kampanyalı fiyatı 161.623 TL

KİA

YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik/ Fiyatı: 172.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 170.900 TL---- YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020/ Fiyatı: 162.900 TL

MITSUBISHI 

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT/ Fiyatı 189.900 TL---- Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model/ Fiyatı 300.394 TL/ Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı 208.400 TL---- Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna/ Fiyatı 291.700 TL

OPEL 

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP/ Fiyatı 189.900 TL---- ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP/ Fiyatı 279.500 TL---- YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL/ Fiyatı 227.900 TL

PEUGEOT 

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5/ Liste fiyatı 198.000 TL/ Kampanyalı Fiyat 195.000 TL---- Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik/ Fiyatı 291.000 TL/ Kampanyalı fiyatı: 288.000 TL

RENAULT 

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg/ Liste fiyatı 169.900 TL---- Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg/ Liste fiyatı 185.900 TL---- Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg/ Liste fiyatı 296.900 TL

SEAT 

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style/ Liste fiyatı 177.000 TL----YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style/ Fiyatı 231.000 TL---- ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus/ Fiyatı 231.000 TL

SKODA 

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium/ Fiyatı 227.900 TL/ Mayıs ayı fiyatı 208.900 TL---- Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite/ Liste Fiyatı 308.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 289.200 TL

TOYOTA 

Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL---- Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL---- Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline/ Liste fiyatı 216.200 TL---- Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression/ Fiyat 289.200 TL

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