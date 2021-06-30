Sıfır araçlarda mağduriyet! 'Şikayet yağıyor'

Genellikle ikinci el araçlarda yaşanan hasar durumu sıfır araçlara da sıçradı. Son günlerde konuyla ilgili çok fazla şikayet aldığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bayiden sıfır kilometre araç alan çok sayıda kişiden şikayet yağıyor. Mağdurlar sosyal medyada grup bile kurmuşlar." dedi.

Müşterinin hasarı sonradan görmesi durumunda seçimlik hakkını kullanabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Tüketicilerin aldığı araç ayıplı çıktığında satıcıya başvurup seçimlik haklarını isteyebilir. Ancak bayiler sorunu hemen çözmek yerine müşterilere yargı yolunu gösteriyor. Genelde bu davalar 5 ile 8 yıl arasında sonuçlanıyor. Müşterinin haklı bulunması durumunda satıcı o modelin sıfırı olmadığını söyleyerek fatura bedelini ödemek istiyor. Bu durumda tüketici yıllar süren yargılama sürecinde ya otomobilsiz kalıyor ya da ayıplı otomobilli kullanmak durumunda kalıyor. Bu konuyla ilgili kıyamet gibi şikayet yağıyor." ifadelerini kullandı.

SIFIR ARAÇLAR İÇİN DE ZORUNLU OLMALI

Vatandaşların sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmalarını gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Bu durumda araç hasarlı çıktığında ekspertiz firması da sorumlu oluyor. Ekspertiz sıfır araçlar için de zorunlu hale getirilmeli." dedi.

Peki, bu tarz mağduriyetleri yaşayanlar ne yapmalı? Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Cenk Söbe şu ifadeleri kullandı: Sıfır araç satın alan tüketicinin, satın aldığı araçta kusur ve hasar bulunması satın alınan aracın ayıplı olduğunu gösterir. Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplar teslim tarihinde var sayılır ve mal ayıplı sayılır. Bu durumda tüketicinin bir takım seçimlik hakları söz konusudur. Bunlar, Ayıplı malı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, Ayıplı malı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ayıplı malın ücretsiz onarılmasını isteme, eğer imkan varsa, ayıplı malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini istemedir.

Tüketici bu haklardan ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Satın alınan araçta ortaya çıkan ayıplardan dolayı tüketici eğer aracın ayıbı ile ilgili seçimlik haklarını kullanım konusunda bir muhatap bulamaz ya da firma tüketicinin taleplerini yerine getirmez ise, tüketici öncelikle dava şartı arabuluculuk kapsamında arabulucuya başvurur. Arabuluculuk sürecinde de bir anlaşma sağlanmaz ise tüketici mahkemesinde dava açarak belirttiğimiz taleplerini dava yolu ile ister.

Derin Gökçe - Milliyet