Aracını yenilemek isteyenler veya ilk kez araç sahibi olacaklar, artan fiyatlar sonrasında ne yapacağını şaşırırken, bizler sizler için sıfır araç piyasasındaki en uygun rakamları araştırdık. Cebine uyan bir otomobile sahip olmak isteyenler için Renault, Fiat, Citroen ve Toyota markalı araçların güncel fiyat listesi şöyle….

SIFIR ARAÇ PİYASALARINDAKİ SON DURUM

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken en çok etkilenen sektörlerden biri otomobil sektörü oldu. Yaşanan çip krizine bir de yüksek döviz kuru eklenince araç satın almak güçleşti. Otomobildeki krizi çözmek için önce ÖTV indirimi yapıldı, şimdi de firmalara çeşitli kampanyalar yapıyor. Sıfır faizli kredi imkanı sunan da var, 15 bin TL’ye kadar indirim yapan da. İşte sıfır araç piyasalarındaki son durum….

RENAULT

Yeni Clio 178 bin TL’den başlıyor, opsiyonlara göre 232 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Zoe 370 bin 900 TL

Megane Sedan 237 bin TL’den başlıyor 425 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Taliant 184 bin TL’den başlıyor, 229 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kadjar 440 bin 900 TL

Captur 340 bin 900 TL’den başlıyor 398 bin TL’ye kadar opsiyonlarına göre değişiyor.

FIAT

Fiat Egea 157 bin 900 TL’den başlıyor 249 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Egea Hatchback 179 bin 900 TL’den başlıyor 256 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Egea Cross 187 bin 900 TL’den başlıyor, 261 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Panda 175 bin 900 TL ve 219 bin 900 TL arasında değişiyor.

500 L 240 bin 900’den başlayıp 250 bin 900’e kadar yükseliyor.

500 199 bin 900 TL’den başlıyor 230 bin 900 TL’ye kadar çıkıyor.

CITROEN

C3 181 bin 800’den başlıyor, opsiyonlarına göre 238 bin 500’e kadar çıkıyor.

C-ELysee 220 bin TL

C5 aircross 411 bin TL’den başlıyor 483 bin TL’ye kadar çıkıyor

C3 aircross 248 bin TL’den başlıyor 353 bin TL’ye kadar çıkıyor

TOYOTA

Corolla 220 bin 200 TL’den başlayan rakamlar opsiyona göre 398 bin 50 TL’ye kadar çıkıyor.

Corolla HB 259 bin 650 TL’den başlıyor 417 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Yaris 200 bin TL’den 384 bin 50 TL’ye kadar çıkıyor.

C-HR 374 bin 800 TL’den başlıyor 431 bin 400’e kadar çıkıyor.