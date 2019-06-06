'Sıfır atık' büyük kazanç

2017’de israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan projeyi uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının sayısı 18 bin 750’ye ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Uygulamanın yaygınlaşmasıyla yıllık en az 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç hedefleniyor” dedi.

100 BİN İSTİHDAM

Sıfır Atık Projesi’yle atıkların kaynağında ayrı toplanması sayesinde atık depolama sahalarına giden atık miktarının azaltılacağını belirten Murat Kurum, şunları söyledi: “Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde ve hizmet alanlarında gerçekleşecek yatırımlarla yeni istihdam alanları oluşacak. 2023’e kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.”

2557 AĞAÇ KURTULDU

Proje kapsamında ilk pilot uygulamaya Bakanlık hizmet binasında ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlandığını söyleyen Murat Kurum, şöyle devam etti: “Bakanlığımızda atıkların toplanması için katlara atık kumbaraları yerleştirilip geçici depolama alanı ve kompost tesisi kuruldu. 23 aylık uygulama sonucunda 269 ton değerlendirilebilir atık toplandı. Böylece 2 bin 557 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 1096 varil petrolden ve 4 bin 211 metreküp sudan tasarruf sağlandı.”

HER KURUM HEDEFTE

Projede ham madde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda projenin aşamalı olarak, Türkiye’nin tamamında geri kazanılabilir atıkların yoğun bir şekilde oluştuğu kamu kurumlarında, terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı gibi), eğitim kurumlarında (üniversite, okul ve benzeri), alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlencedinlenme tesislerinde ve büyük iş yerlerinde 2023’e kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YILDA 90 POŞETE İNECEK

1 Ocak 2019 itibarıyla market, mağaza gibi satış yerlerinde taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin ücretle verilmesine yönelik yasal bir düzenleme yapılmıştı. Murat Kurum, “Bu düzenlemeyle kişi başı plastik poşet kullanımının yılsonuna kadar halihazırdaki değer olan yılda 400 poşetten 90’lara indirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.