Ekonomi Sıfır faizli kredi! Bayramdan önce kullanılabilecek

Sıfır faizli kredi! Bayramdan önce kullanılabilecek

Ekonomi

Sıfır faizli kredi! Bayramdan önce kullanılabilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), yetiştiricilerin Kurban Bayramı öncesi yem ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 08:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yazılı açıklamasında, “Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramı’na kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban vadeli yem kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuz’a kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız tarım kredi kooperatiflerine müracaatta bulunabilirler” dedi.

CAN SUYU OLACAK

Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramı’nı bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, “Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı’na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik” değerlendirmesinde bulundu. Poyraz, amaçlarının ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak olduğunu kaydetti.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dev yatırımlar nitelikli tasarımla marka oluyor
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Borçlanma yaşı 54'e düşürür
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kıyafetlerin ömrüne ömür katın
Bilal Emin Turan
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Sade ve mutlu
Özlem Denizmen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yargıtay'tan emsal karar: Emeklilik şartıyla kıdemini alıp ayrılan başka işte çalışabilir