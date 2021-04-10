Sıfır faizli kredi! Bayramdan önce kullanılabilecek

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yazılı açıklamasında, “Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramı’na kadar faizsiz olarak kredilendirilecek. Kurban vadeli yem kredisi kullanacak ortaklara, vade süresi olan 30 Temmuz’a kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız tarım kredi kooperatiflerine müracaatta bulunabilirler” dedi.

CAN SUYU OLACAK

Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramı’nı bekleyen küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Poyraz, “Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı’na kadar ihtiyaçlarının aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik” değerlendirmesinde bulundu. Poyraz, amaçlarının ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak olduğunu kaydetti.