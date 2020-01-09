Sıfır konutta yüzde 0.79 resmen başladı

Bunun müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Aralık’ta Şırnak’ta vermişti. Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kampanyayı resmen başlattı ve şartlarını duyurdu. Buna göre her bankada farklı vade, üst limit ve oran sunulduğu görüldü.

Vadeye göre oran

Vakıfbank, 180 aya varan vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.79 avantajı sunuyor. Ziraat Katılım, 120 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.79 kampanyası düzenliyor. Vakıf Katılım ise 60 aya varan vadelerde yüzde 0.79 finansman oranı uyguluyor. 61 ay ile 120 ay arasında oran yüzde 0.94’e yükseliyor.

İlk kez satış şartı

Kamu bankalarının uygulayacağı 0.79 faiz oranı, konut üreticisi (müteahhit veya yüklenici) firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlar için geçerli olacak. Tapuda daha önce işlem gören konut, kullanılmamış olsa bile kampanyadan yararlanamayacak.

Yapılandırma olacak mı?

Kamu bankalarının sıfır konutlara uyguladığı yüzde 0.79 oran bir konut kredisi kampanyası olarak düzenlendi. Yani bu bir faiz indirimi değil. Bu nedenle daha önce yüzde 0.99’dan sıfır konutlar için kredi çekenlere yapılandırma hakkı verilmedi.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU