Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuzlaması bekleniyor

Sıfır otomobil almak isteyenlere otomotiv şirketleri kampanya üzerine kampanya düzenliyor.

Bununla birlikte AK Parti, torba yasa teklifinde bulundu ve hurda teşvikinde 10 bin lira ÖTV indirimini 15 bin liraya çıkarmayı planlıyor.

Mevcut hurda teşvikinde matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için 10 bin lira, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için 8 bin lira, matrahı 120 bin lirayı aşanlar için ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor.

HURDA ARABASI OLMAYAN DA YARARLANIYOR

Otomobil satış bayileri kendilerine aldıkları hurda araçları müşterilerine sunarak hurda indiriminden faydalanılmasını sağlıyor. Sıfır otomobillerdeki satışların düşmesi nedeniyle otomobil satış bayileri bunun yanında özel indirimler, aksesuar ve bakım hediyesi ile uygun kredi faizlerini de müşterilerine sunuyor.

YENİ TEŞVİĞİN 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

AK Parti’nin torba yasa teklifinin yasalaşması halinde indirimlerin 1 Temmuz’dan itibaren devreye girmesi bekleniyor.

İŞTE O TASLAK MADDE

"7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır."

Burak Taşçı / HÜRRİYET