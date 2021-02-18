Tadı başka görseli başka olan şifon kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için şifon kek tarifi arıyor ya da şifon kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan şifon kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Şifon kek tarifi

Şifon kek malzemeleri

7 yumurta sarısı

2 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı vanilya

7 yumurta akı

1/2 çay kaşığı tartar kreması

Şifon kek yapılışı

Fırını 175 dereceye önceden ısıtın. Çırpma kabın içerisinde un, tuz ve kabartma tozunu birleştirin. Başka bir kabın içerisinde mikser yardımıyla yumurta aklarını köpürene kadar orta hızda çırpın. Tartar kremasını ekleyin ve yumurta akı çırpma telinde katı şekilde kalana kadar çırpın. Daha sonra yumurta sarısını ve şekeri farklı bir kasede krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine vanilya, su ve yağı ilave edin. Un karışımını yavaş yavaş yumurta sarısı karışımına ekleyin ve hamur pürüzsüz olana kadar karıştırın. Yumurta beyazlarını 3 kerede karışıma ilave edin ve spatula yardımıyla kek hamurunuzu karıştırmadan alt üst ederek katlayın. Hamuru pişirme kabınıza dökün. 55 dakika kadar pişirin.



