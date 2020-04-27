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Türkiye Şifre için 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Şifre için 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Türkiye

Şifre için 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Adıyaman'da PTT önünden yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

27 Nisan 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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E-devlet üzerinden bin TL’lik 3. faz sosyal yardıma başvurmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için sabahın erken saatlerinde PTT Adıyaman İl Müdürlüğüne geldi. Burada sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Zaman zaman arbedelerin de yaşandığı kuyrukta polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda defalarca uyardı. Sıra bekleyen vatandaşların uyarılara aldırış etmemeleri üzerine polis ekipleri vatandaşlar arasındaki mesafeyi açtı. Sabah saat 07.00’de kuyruğa girdiklerini belirten vatandaşlar, mağdur olduklarını ve saatlerce beklediklerini belirtti. Şifre kuyruğunda bekleyen bazı vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.


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