Sığacık eski haline kavuştu
Seferihisar’da yaşanan depremle birlikte Sığacık Mahallesi’nde meydana gelen tsunami felaketinde zarar gören tüm ev ve işletmeler Seferihisar Belediyesi’nce temizlenerek eski haline getirildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, afetzedelerin ev ve işyerlerine en kısa zamanda ulaşabilmesi için belediye bünyesinde 10 kadın temizlik personeli daha istihdam ederek işlerin hızlanmasını sağladı. // Posta Gazetesi 25. yılı özel eki
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Ekipler, toplam 80 ev ve işletmede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, üç günde bitirildi. Vatandaşlar, Başkan İsmail Yetişkin’e teşekkür etti, “Tsunamiden ciddi zarar gördük. İçine bile girilmeyecek halde olan evlerimiz şimdi pırıl pırıl. Kısa sürede temizlik çalışmaları bitirildi ve evlerimize kavuştuk” dedi.
1 milyon liralık destek
Esnaf ve vatandaşların maddi hasarını giderme çalışmaları da devam ediyor. Tsunami sonrası ciddi hasarın meydana geldiği Sığacık’ta sıcak yemek dağıtarak afetzedelerin yanında olan Hiddenbay Teos, Seferihisar Belediyesi’ne 1 milyon lira maddi destekte de bulundu. Başkan Yetişkin, “Evleri ve işletmeleri eski haline getirdik. Fiziksel hasarı olanlara maddi destekte bulunduk. Türkiye’nn dört bir yanından bizi yalnız bırakmayan belediyeler, STK’lar ve Hiddenbay Teos gibi kurumlara teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız” diye konuştu. Hiddenbay Teos site sakinleri de şunları söyledi: “Dayanışma ruhuyla bu süreci atlatabiliriz. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e de bu kriz sürecini başarılı yönetiminden ötürü teşekkür ediyoruz.”