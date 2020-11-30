Sığacık eski haline kavuştu

Ekipler, toplam 80 ev ve işletmede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, üç günde bitirildi. Vatandaşlar, Başkan İsmail Yetişkin’e teşekkür etti, “Tsunamiden ciddi zarar gördük. İçine bile girilmeyecek halde olan evlerimiz şimdi pırıl pırıl. Kısa sürede temizlik çalışmaları bitirildi ve evlerimize kavuştuk” dedi.

1 milyon liralık destek

Esnaf ve vatandaşların maddi hasarını giderme çalışmaları da devam ediyor. Tsunami sonrası ciddi hasarın meydana geldiği Sığacık’ta sıcak yemek dağıtarak afetzedelerin yanında olan Hiddenbay Teos, Seferihisar Belediyesi’ne 1 milyon lira maddi destekte de bulundu. Başkan Yetişkin, “Evleri ve işletmeleri eski haline getirdik. Fiziksel hasarı olanlara maddi destekte bulunduk. Türkiye’nn dört bir yanından bizi yalnız bırakmayan belediyeler, STK’lar ve Hiddenbay Teos gibi kurumlara teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız” diye konuştu. Hiddenbay Teos site sakinleri de şunları söyledi: “Dayanışma ruhuyla bu süreci atlatabiliriz. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e de bu kriz sürecini başarılı yönetiminden ötürü teşekkür ediyoruz.”



